Мишустин выступил против идеи ограничить россиянам поездки за границу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Премьер-министр России Михаил Мишутин выступил против идеи ограничить возможность жителей отдыхать за границей из-за пандемии.
В среду, 12 мая, председатель правительства представил в Госдуме отчет о работе кабмина за год. Депутат от ЛДПР поинтересовался, что премьер думает о такой мере.
"Я хочу сказать, что ограничение свободы передвижения наших граждан – это, наверное, не совсем правильный путь. Мало ли по каким причинам человек захочет в том числе и отдохнуть где-то", – отметил Мишустин.
Кроме того, он подчеркнул, что запрет снизил бы конкуренцию и помешал развитию инфраструктуры внутреннего туризма.
В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти получили много предложений о возобновлении авиасообщения. Помимо этого, открытие новых стран – дело ближайшего будущего, уточнила она.
Ранее сообщалось, что сопредседатели смешанной российско-греческой комиссии первый замглавы МИД Греции Милтиадис Варвициотис и министр транспорта РФ Виталий Савельев в рамках внеочередной видеоконференции договорились вновь связаться на следующей неделе с целью согласования даты начала полетов.
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