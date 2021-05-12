Мишустин выступил против идеи ограничить россиянам поездки за границу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр России Михаил Мишутин выступил против идеи ограничить возможность жителей отдыхать за границей из-за пандемии.

В среду, 12 мая, председатель правительства представил в Госдуме отчет о работе кабмина за год. Депутат от ЛДПР поинтересовался, что премьер думает о такой мере.

"Я хочу сказать, что ограничение свободы передвижения наших граждан – это, наверное, не совсем правильный путь. Мало ли по каким причинам человек захочет в том числе и отдохнуть где-то", – отметил Мишустин.

Кроме того, он подчеркнул, что запрет снизил бы конкуренцию и помешал развитию инфраструктуры внутреннего туризма.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти получили много предложений о возобновлении авиасообщения. Помимо этого, открытие новых стран – дело ближайшего будущего, уточнила она.

Ранее сообщалось, что сопредседатели смешанной российско-греческой комиссии первый замглавы МИД Греции Милтиадис Варвициотис и министр транспорта РФ Виталий Савельев в рамках внеочередной видеоконференции договорились вновь связаться на следующей неделе с целью согласования даты начала полетов.