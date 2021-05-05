Болгарские консульские службы в РФ начали оформление виз для россиян

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Консульские представительства Болгарии на территории России приступили к приему документов и оформлению виз для россиян, заявили в болгарском министерстве иностранных дел. Об этом сообщает ТАСС.

"Болгарские консульские службы на территории Российской Федерации уже принимают документы и выпускают визы для российских граждан. Компания VFS Global, в которую входят 59 визовых центров в России, также принимает документы на болгарские визы, она была уведомлена об этом и на прошлой неделе, и сегодня", – рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Там также опровергли информацию о том, что болгарское консульство в Москве начнет принимать документы на визы только после 17 мая.

Ранее Болгария открыла свои границы для россиян, вакцинированных "Спутником V".

По словам представителя болгарских властей, страна готова принять как россиян, так и граждан других стран с документом о завершенной вакцинации, выданном не ранее чем за 14 дней от даты пересечения границы.