Визовый центр Испании в Москве возобновит прием заявлений с 12 мая

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Официальный визовый центр Испании в Москве возобновит работу по выдаче шенгенских виз с 12 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Генконсульства.

Визы будут выдаваться с даты 1 июня. При этом въезд в страну и другие государства ЕС пока невозможен из-за пандемии коронавируса.

"Заявители на визу категории С (шенгенская виза) не могут поехать в Испанию или другие страны Шенгенской зоны, пока существуют ограничения на въезд в ЕС и страны шенгенского соглашения из третьих стран", – говорится в сообщении.

Также прием документов на визу от россиян начали болгарские консульские службы в РФ. Тем самым во внешнеполитическом ведомстве страны опровергли информацию о том, что прием документов россиян для получения визы в Болгарию начнется не раньше 17 мая.

Кроме того, генконсульство Италии в Москве с 3 мая начало обновление туристических виз россиян, которые истекли после 1 января 2021 года. В Италии вновь начнут принимать российских туристов летом 2021 года. До этого их прием был остановлен из-за пандемии коронавируса. Посол не обозначил точную дату, но выразил уверенность, что туристический поток будет возобновлен.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что вакцинация от COVID-19 не должна стать условием для выдачи разрешений на въезд в ту или иную страну.

