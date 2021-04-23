Попова не считает, что вакцинация должна стать условием для выдачи виз

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Вакцинация от COVID-19 не должна стать условием для выдачи разрешений на въезд в ту или иную страну, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением, что не рекомендует требовать доказательства вакцинации для международных перелетов, так как это может усугубить уже существующее неравенство в свободе передвижения.

"Это позиция Всемирной организации здравоохранения, я не вижу оснований к ней не прислушиваться на сегодняшний день", – цитирует Попову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в топ-3 стран, которые лучше других справились с пандемией. Действия, предпринятые правительством в период распространения инфекции, оценивали жители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Португалии, Нидерландов, США, Китая, Индии и Южной Кореи.