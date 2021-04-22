Россия вошла в топ-3 стран, которые лучше всего справились с пандемией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

РФ вошла в тройку стран, которые лучше всего справились с пандемией коронавируса. Об этом

сообщает ТАСС со ссылкой на данные опубликованного исследования, которое провел испанский Королевский институт Элькано.

В опросе, который был проведен в период с 27 января по 1 февраля 2021 года, участвовали около 4,4 тысячи человек из 11 стран. Среди них граждане Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Португалии, Нидерландов, США, Китая, Индии и Южной Кореи.

Участникам предложили оценить по шкале от 0 до 10 эффективность действий правительств шести стран, которые были ими предприняты в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Согласно результатам, первое место заняла Германия (6,5 балла), второе досталось Испании (5,9), третье – России (5,5).

Кроме того, четвертую позицию разделили Китай и Великобритания, которые получили одинаковые оценки (5,4 балла). Соединенные Штаты были удостоены самой низкой оценки – 4,2 балла.

Ранее генеральный директор ВОЗ подтвердил, что организация заинтересована в широком использовании российской вакцины "Спутник V". Заявление было сделано в Женеве на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым.