Путин поблагодарил россиян за напряженный труд во время пандемии

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"
Владимир Путин выразил благодарность россиянам за их огромный и напряженный труд во время пандемии. Заявление президент сделал во время послания Федеральному собранию.
Глава государства отметил, что миллионы граждан страны, которые боролись с распространением коронавируса, работали быстро, качественно и на совесть.
"За кратким перечислением мер – огромный напряженный труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас сердечно за это поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть", – сказал Путин.
По словам президента, россияне во время пандемии проявили выдержку. Речь идет об изматывающих, но необходимых мерах предосторожности.
Очередное послание президента Федеральному собранию проходит в "Манеже". Для Путина данное обращение к двум палатам парламента является 17-м.
Ранее президент заявил, что важными темами послания станут социальные вопросы и развитие инфраструктуры.
Послание Федеральному собранию – программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: