Путин поблагодарил россиян за напряженный труд во время пандемии

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

Владимир Путин выразил благодарность россиянам за их огромный и напряженный труд во время пандемии. Заявление президент сделал во время послания Федеральному собранию.

Глава государства отметил, что миллионы граждан страны, которые боролись с распространением коронавируса, работали быстро, качественно и на совесть.

"За кратким перечислением мер – огромный напряженный труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас сердечно за это поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть", – сказал Путин.

По словам президента, россияне во время пандемии проявили выдержку. Речь идет об изматывающих, но необходимых мерах предосторожности.

Очередное послание президента Федеральному собранию проходит в "Манеже". Для Путина данное обращение к двум палатам парламента является 17-м.

Ранее президент заявил, что важными темами послания станут социальные вопросы и развитие инфраструктуры.



Послание Федеральному собранию – программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу.



