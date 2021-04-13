Путин заявил, что власти должны получать объективные данные о проблемах россиян

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Власти должны получать не "причесанную", а объективную информацию о проблемах граждан в регионах, заявил Владимир Путин.

По его словам, это необходимо для организации эффективной обратной связи с субъектами Российской Федерации.

"Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, не "причесанная", не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры", – сказал президент в ходе визита в координационный центр кабмина в комплексе гостиницы "Украина" в Москве.

Путин подчеркнул, что такую информацию власти должны накапливать и своевременно обрабатывать.

Ранее Путин утвердил основы государственной политики в области международной информационной безопасности.

Президент отнес к киберугрозам использование кибертехнологий террористами и экстремистами, подрыв суверенитета, монополизацию и ограничение отдельными странами доступа к передовым технологиям.