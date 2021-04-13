В Кремле опровергли данные о подготовке послания Путина в "секретном бункере"

Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг данные о том, что президент России готовит послание парламенту в "секретном бункере". Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, послание готовится в Кремле, а в процессе съемки принимают участие различные экспертные подразделения.

"Напротив Белого дома через реку, это не секретный бункер, а координационный центр правительства, который располагается в конференц-зале. Там бывает большое количество представителей сферы бизнеса, депутатов. Сегодня этот координационный центр", – объяснил Песков.

Ранее Bloomberg разместил информацию, что подготовка к посланию президента РФ парламенту настолько засекречена, что ведется в высокотехнологичном подвальном "бункере", который находится через Москву-реку от здания правительства.