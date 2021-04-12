Путин утвердил основы госполитики в сфере международной информационной безопасности РФ

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Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области международной информационной безопасности. Ознакомиться с указом можно на официальном портале правовой информации.

Указ направлен на продвижение российских подходов к формированию системы обеспечения международной информационной безопасности и российских инициатив в этой сфере.

Другие задачи – содействие появлению международно-правовых механизмов предотвращения и урегулирования конфликтов между странами и организация межведомственного взаимодействия.

Уточняется, что Владимир Путин отнес к киберугрозам использование кибертехнологий террористами и экстремистами, подрыв суверенитета, монополизацию и ограничение отдельными странами доступа к передовым технологиям угрозами в сфере международной информационной безопасности.

Ранее президент подписал закон о просветительской деятельности. Закон запрещает использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, предоставление обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов.