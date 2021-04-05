Путин подписал закон о просветительской деятельности

17:20
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется понятие "просветительская деятельность". Ознакомиться с документом можно на официальном интернет-портале правовой информации.
Под данным понятием подразумевается деятельность, проводимая вне рамок образовательных программ, нацеленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенций в целях развития человека.
Закон запрещает использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, предоставление обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов.
Просветительскую деятельность проводят органы государственной власти и иные госорганы, а также органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации.
Для заключения договоров по вопросам образования с иностранными партнерами образовательным организациям РФ теперь требуется заключение Минобрнауки или Минпросвещения.
Научное сообщество новый закон не поддержало. Его представители считают, что такие меры могут затормозить популяризацию науки. Против изменений выступил президиум Академии наук.
При этом глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что этап обсуждения завершен и принятый закон необходимо соблюдать в интересах исследователей и других граждан.
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