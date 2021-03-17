Фальков прокомментировал закон, ограничивающий просветительскую деятельность

13:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Закон о просветительской деятельности будет исполняться с соблюдением прав научных сотрудников и педагогических работников. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Он отметил, что этап обсуждения завершен и принятый закон необходимо соблюдать.
"Закон принят, и мы будем его исполнять так, чтобы это соответствовало Конституции и в наибольшей степени соответствовало интересам исследователей, чтобы права и свободы наших граждан, чтобы права и свободы и преподавателей, и научных работников были в максимальной степени гарантированы и защищены", – подчеркнул Фальков.
Ранее Госдума приняла закон о просветительской деятельности в образовании. Под просветительской подразумевается деятельность, проводимая вне рамок образовательных программ, нацеленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенций в целях развития человека.
Госдума приняла закон, ограничивающий просветительскую деятельность
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