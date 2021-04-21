Путин заявил, что с самого начала был уверен, что Россия справится с вызовами пандемии

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Владимир Путин заявил, что с самого начала был уверен, что Россия сумеет преодолеть все трудности пандемии. Такое заявление он сделал во время послания Федеральному собранию.
"Граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно, сплотившись, мы смогли сработать на опережение", – сказал глава государства.
Президент добавил, что новая коронавирусная инфекция еще не побеждена, поэтому меры профилактики по-прежнему необходимо соблюдать.
Он обратил внимание и на ситуацию в других странах, где все складывается драматично, отметив, что одна из актуальных задач – держать под контролем все рубежи, чтобы затормозить распространение вируса.
Вспоминая начало пандемии, Путин сообщил, что в прошлом году все специалисты сходились во мнении, что мир столкнулся с ситуацией неопределенности, однако и тогда было ясно, что инфекция действительно опасна.
В ходе послания президент назвал сбережение народа России высшим национальным приоритетом. Глава государства отметил, что все положения обновленной Конституции определяются данным приоритетом.
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