Италия с 3 мая начнет обновлять туристические визы россиян

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Генконсульство Италии в Москве с 3 мая начнет обновление туристических виз россиян, которые истекли после 1 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
"Генеральное консульство Италии в Москве сообщает, что с 3 мая 2021 года лица, имеющие итальянские туристические визы (шенгенская виза типа С), срок действия которых истек в период с 1 января 2020 года по настоящий момент, могут обратиться за получением новой итальянской туристической визы", – говорится в сообщении.
В консульстве пояснили, что срок действия новых виз будет исчисляться с дат не ранее 1 июня этого года. Срок выдачи обновленных виз может достигать 10 рабочих дней в связи с действующими ограничениями по коронавирусу.
"Согласно пункту 6 статьи 14 Визового кодекса ЕС, стандартные требования относительно необходимого пакета документов на подачу могут быть частично изменены (например, относительно представления авиабилетов и/или броней гостиниц), при условии верного использования ранее выданных виз", – уточнили в диппредставительстве.
Как ранее сообщил итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано, в Италии вновь начнут принимать российских туристов летом 2021 года. До этого их прием был остановлен из-за пандемии коронавируса. Посол не обозначил точную дату, но выразил уверенность, что туристический поток будет возобновлен.
Италия продлит туристические визы россиян
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