Болгария начнет выдавать визы россиянам не ранее 17 мая

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Прием документов россиян для получения визы в Болгарию начнется не раньше 17 мая. Об этом говорится в сообщении визового центра Болгарии в Москве.

"Консульство планирует начать прием документов на визы гражданам РФ не ранее 17 мая после согласования деталей с МИД, Ростуризмом и Росавиацией. Российская сторона примет решение до 11 мая", – говорится в сообщении.

Уточняется, что более ранняя подача документов является нецелесообразной.

Ранее Болгария открыла свои границы для россиян, вакцинированных "Спутником V".

По словам представителя болгарских властей, страна готова принять как россиян, так и граждан других стран с документом о завершенной вакцинации, выданном не ранее чем за 14 дней от даты пересечения границы.