Болгария и Испания возобновляют выдачу виз россиянам

Еще две страны Евросоюза – Испания и Болгария – решили возобновить выдачу виз для россиян.

Оформить шенген предлагает и Италия. Более того, некоторые авиакомпании уже начали продавать билеты в Рим. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.