Глава МИД Турции запланировал визит в РФ для обсуждения туризма

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Фото: AP/Turkish Foreign Ministry/Fatih Aktas
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая делегация планирует отправиться в Россию для обсуждения условий отдыха туристов в республике.
Он подтвердил, что Россия ввела ограничения на перелеты с Турцией из-за роста числа случаев коронавируса. "Господин Путин говорил об этом по телефону с нашим президентом. За этим нет политического мотива", – сказал министр.
Чавушоглу отметил, что после снижения числа случаев заражения коронавирусом в прошлом году страна создала туристическую модель сотрудничества с Германией. "Мы отправимся в Россию, чтобы рассказать об этой модели сотрудничества", – добавил глава МИД в эфире телеканала Haber Turk.
По его словам Чавушоглу, в поездке в РФ делегацию МИД могут также сопровождать представители министерства культуры и туризма. При этом министр отметил, что сначала в Турции должно снизиться число случаев заражения коронавирусом.
Затем в Анкаре ждут визита российской делегации для ознакомления с принимаемыми мерами в курортных регионах. Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за вспышки коронавируса в этой стране с 15 апреля по 1 июня.
Глава МИД Турции планирует визит в РФ для обсуждения туризма
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