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Туризм

20:06

Авиакомпании вывезут из Турции почти 20 тыс россиян до конца недели

туризм

Фото: ТАСС/EPA/TOLGA BOZOGLU

Российские авиакомпании и турецкая Turkish Airlines до конца недели вывезут из Турции около 20 тысяч граждан РФ. Это следует из сообщения Росавиации по результатам заседания Оперативного штаба.

Отмечается, что график вывозных рейсов сформировали до 25 апреля. По информации авиакомпаний, до конца недели запланировано 76 рейсов. Ожидается, что примерно 16,3 тысячи человек вернутся домой.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в период с 20 по 25 апреля планирует выполнить 13 рейсов и перевезти 3,5 тысячи пассажиров. Помимо этого, из Танзании за этот период будет возвращено порядка 900 россиян.

Ранее стало известно о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что подобная мера поможет сохранить здоровье многим россиянам.

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