Эксперты рассказали, как выросли продажи туров в Крым и в Сочи за неделю

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Продажи туров в Сочи за неделю выросли на 25%, а в Крым – на 43%. Об этом сообщил директор по маркетингу Level.Travel Евгений Гинзбург.

По словам специалиста, раньше Турция занимала 50% в продажах на майские праздники.

"Сейчас мы видим гигантский скачок у российских курортов", – цитирует эксперта РИА Новости.

Гинзбург добавил, что продажи туров в Краснодарский край также выросли в три раза. Кроме того, рейтинг популярности у жителей РФ возглавляют такие отечественные курорты, как Кубань и Крым. Далее идут Калининградская область и Санкт-Петербург.

Ранее стало известно о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что подобная мера поможет сохранить здоровье многим россиянам.

На сообщение оперативно отреагировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он заявил, что курорты Кубани смогут принять туристов со всей России.