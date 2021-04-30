Губернатор Приморья предложил ввести сбор с отдыхающих за рубежом

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что для туристов, которые едут отдыхать за рубеж, необходимо ввести "выездной сбор".

Такое предложение он озвучил на презентации нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", пишет РБК. По его словам, это необходимо, поскольку "население желает пользоваться услугами внутри страны".

Кожемяко пояснил, что требуется "поворот и значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны". Согласно идее, средства от "выездного сбора" пойдут на развитие внутреннего туризма.

Отмечается, что 20 апреля Кожемяко уже озвучил предложение на заседании комиссии Госсовета по туризму, физической культуре и спорту, председателем которой он является. Предложение включили в список мер, рекомендованных для рассмотрения правительству.

Представитель курирующего туризм вице-премьера Дмитрия Чернышенко подчеркнула, что инициатива о введении "выездного сбора" правительством не рассматривается. В Ростуризме также уточнили, что предложение не рассматривают.

Ранее о планах ввести денежный сбор за пересечение границы при выезде из страны завили власти Белоруссии. Сообщалось, что от выплат освободят глав государств и правительств, дипломатов, лиц, следующих на похороны родственников и инвалидов.