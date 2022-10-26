Более 5 тыс деревьев высадят осенью на видовых пространствах и у магистралей Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о планах по озеленению в столице в осеннее время, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"В этом году продолжаем мероприятия по озеленению ключевых магистралей, в общей сложности высадим более 5 тысяч крупномеров", – рассказал представитель мэрии.

Разместить деревья планируют на Каширском, Волоколамском, Щелковском и Аминьевском шоссе, Ленинском проспекте и Беломорской улице. Кроме того, озеленение проведут на улицах 800-летия Москвы, Наметкина, Обручева, Лобачевского и Олонецкая, а также на Березовой аллее.

В комплексе городского хозяйства уточнили, что использовать будут взрослые деревья возрастом от 15 до 35 лет. Выбраны виды, наиболее устойчивые при ветре и морозе, а также способные адаптироваться к условиям мегаполиса – липы, декоративные яблони, рябины и клены.

Для проведения работ по озеленению будут подготовлены посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, что позволит обеспечить вентиляцию и защитить корни растения от гниения.

Ранее в октябре Московский нефтеперерабатывающий завод высадил в парке Капотни на юго-востоке столицы новые деревья. Акция проводится ежегодно. В 2022 году были размещены более 80 деревьев – лиственницы, ивы и каштаны в том числе.

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