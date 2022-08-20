На Симоновской набережной появится парк в стиле нордического фьорда

Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Ландшафтный парк, имитирующий природную структуру фьорда, появится на Симоновской набережной в 2024 году, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, необычный комплекс займет шесть тысяч квадратных метров. Разобьют парк на придомовой территории жилого комплекса.
"Сеть из восьми "островов", соединенных серией извилистых дорожек с характерным мощением, образует разнообразные пространства для отдыха и работы. Эти различные флористические зоны сгруппированы в растительные сообщества в зависимости от функции и местоположения в проекте, а также в зависимости от требований к освещению", – заявил специалист.
Основу фьорда составят деревья высотой от трех метров, миниатюрные деревца, высокорослые кустарники, луговые травы и многолетние цветы. Самым высоким деревом станет клен высотой пять-шесть метров, который разместят во внутреннем дворике квартала.
Градация озеленения будет такой, что более высокие растения посадят на границе жилого комплекса. Низкие растения используют в качестве почвенного покрова вокруг древесных пород.
В июне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за 11 лет в Москве привели в порядок 36 набережных. Они объединяются в прогулочные маршруты со смотровыми площадками.
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