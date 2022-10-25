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"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство территории школы № 1034
Завершилось благоустройство территории школы № 1034 на Братеевской улице. Специалисты привели в порядок газон, сделали беговые дорожки с резиновым покрытием. А еще поставили батуты и лавочки.
Также специалисты выполнили работы по замене асфальта, обновили покрытия стадиона, прыжковую яму. Сделали детскую площадку для детей и прогулок групп продленного дня.
Кроме того, во дворе поставили новую удобную лестницу для прохода на территорию школы. Все работы прошли по программе "Мой район".
Программа: Мой район. Обратная связь