Собянин сообщил о завершении реставрации Дома Кеворкова в Москве

Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил о завершении реставрации Дома А. Б. Кеворкова на Люсиновской улице в Москве.

Необходимость реставрации была обусловлена аварийным состоянием здания XVIII– XIX веков. В доме не было окон и дверей. В стенах здания были трещины, сообщил мэр Москвы.

"Мы взяли дом под охрану, а собственник начал его восстанавливать", – написал Собянин.

В ходе реставрации специалисты вернули фасадам здания исторический облик: сделали лепной декор, ажурные карнизы и пилястры. Внутренний облик здания также был восстановлен. На стенах и потолках появились старинные росписи, лестницы установили с чугунным ограждением.

Собянин подчеркнул, что реализация масштабной программы реставрации в Москве продолжается. За последние 12 лет в столице вернули исторический облик более 1 900 объектам.

Ранее столичный Дептранс сообщил о завершении реставрации фасадов станции "Чистые пруды". В порядок были приведены стены, карниз и колонны здания.

В ведомстве подчеркнули, что работы по восстановлению исторического облика станций продолжаются. С начала года в Москве были отреставрированы 26 станций столичного метро.



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