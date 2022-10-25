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Собянин сообщил об открытии новой дороги в ТиНАО

Собянин сообщил об открытии новой дороги в ТиНАО

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Сергей Собянин сообщил об открытии движения по дороге Воскресенское – Каракашево – Щербинка в ТиНАО. По словам мэра, трасса связала населенные пункты внутри поселения Воскресенского, района Южное Бутово и городского округа Щербинка.

Как рассказал Собянин, запуск движения по магистрали разгрузит улично-дорожную сеть и сократит время в пути. Он отметил, что в 2021 году жители населенных пунктов уже получили возможность добираться напрямую до остановок МЦД-2 и к станциям Бутовской линии метро на маршрутах общественного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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