"Мой район. Обратная связь": шесть новых площадок сделали в детском саду при школе № 851

В Южном административном округе, а именно в Сумском проезде, в детском саду при школе № 851 закончились работы по благоустройству. На территории детского сада установили шесть новых площадок для прогулок. Кроме того, там появились спортивная зона с синтетическим покрытием и теневые навесы.

Специалисты обновили ограждение и обустроили места для хранения колясок и самокатов. Особое внимание уделили озеленению – посадили многолетние растения и кустарники.