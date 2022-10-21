"Жизнь в большом городе": технопарки

Первые технопарки появились в Москве 10 лет назад. Сейчас их уже больше 40, еще 7 – в процессе создания.

Технологические парки дали возможность работать и развиваться двум тысячам компаний и помогли создать 70 тысяч рабочих мест.

Зачем ученым, IT-специалистам и промышленникам становиться резидентами? Какие новые задачи стоят перед инновационными производствами? И что изобрели в столичных технопарках? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".