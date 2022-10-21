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"Жизнь в большом городе": технопарки

"Жизнь в большом городе": технопарки

"Мой район. Навигатор": новый многофункциональный центр на улице Декабристов

"Интервью": Виктор Шкредов – о столичном инновационном бизнесе

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Первые технопарки появились в Москве 10 лет назад. Сейчас их уже больше 40, еще 7 – в процессе создания.

Технологические парки дали возможность работать и развиваться двум тысячам компаний и помогли создать 70 тысяч рабочих мест.

Зачем ученым, IT-специалистам и промышленникам становиться резидентами? Какие новые задачи стоят перед инновационными производствами? И что изобрели в столичных технопарках? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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городтехнологиивидеоИлона Линарт
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