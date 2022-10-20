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"Мой район. Обратная связь": высадка цветов в Тверском районе

"Мой район. Обратная связь": высадка цветов в Тверском районе

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В Тверском районе Москвы проходит традиционная высадка тюльпанов. Такие же клумбы разбивают по всему городу: на набережных, площадях, в скверах, парках и других общественных пространствах.

В финальной стадии цветники задекорируют разноцветной древесной щепой. Она поможет защитить луковицы от сильных морозов. Распустятся цветы к майским праздникам. Всего на столичных клумбам появятся 15 миллионов тюльпанов. Общая площадь цветников составит примерно 220 тысяч квадратных метров. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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