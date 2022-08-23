Офис "Мои документы" открылся после ремонта на улице Удальцова

Еще два центра госуслуг стали удобнее для москвичей. После ремонта открылся офис "Мои документы" на улице Удальцова, а в районе Коньково офис теперь принимает по новому адресу. ТЦ находится в пешей доступности от метро. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Особое внимание уделили комфорту маломобильных москвичей, помещения модернизировали с учетом их потребностей. А для посетителей с детьми организовали комнаты матери и ребенка и зоны отдыха. Кроме того, теперь там есть кабинеты для регистрации брака и кафетерий.

Посетителям доступны более 280 услуг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.