В Депздраве отреагировали на сообщения о подготовке бомбоубежищ с операционными в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Информация об оборудовании операционных в расположенных при московских больницах бомбоубежищах не соответствует действительности. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного Депздрава.

В департаменте подчеркнули, ведомство не давало по этому поводу никаких распоряжений.

Владимир Путин ввел в России четыре уровня готовности 19 октября. Максимальный действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Там же с 00:00 20 октября введено военное положение. В восьми субъектах России, включая Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области, действует средний уровень реагирования. Этот статус при необходимости дает возможность местным властям, в частности, усилить охрану общественного порядка и критически важных объектов инфраструктуры

В регионах же Центрального и Южного федеральных округов Путин ввел уровень повышенной готовности. Власти этих субъектов при необходимости могут усилить охрану общественного порядка, ограничить движение транспортных средств и ввести их досмотр. В остальных российских регионах действует уровень базовой готовности, который подразумевает только усиление охраны общественного порядка и критически важных объектов.



Никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни Москвы, не вводится – Собянин

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