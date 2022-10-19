Собянин заявил, что никакие меры, ограничивающие обычную жизнь города, не вводятся

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве не вводятся никакие меры, которые бы ограничивали обычный ритм жизни города. Об этом заявил Сергей Собянин на своем сайте.

По его словам, столица предпримет меры, необходимые для повышения безопасности гражданских объектов.

Кроме того, задачи по обеспечению устойчивости экономики, координации сил и средств реагирования, защите от чрезвычайных ситуаций будут решаться федеральными и городскими службами, пояснил мэр города. Собянин добавил, что все эти вопросы будут рассматривать в рабочем режиме.

В среду, 19 октября, Владимир Путин ввел режим повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах России. Главам субъектов осуществлять полномочия по принятию решений о проведении отдельных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Президент РФ также заявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Особый режим начнет действовать с 00:00 20 октября.



Никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни Москвы, не вводится – Собянин

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