В России разрешили подавать документы в суд онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Россияне смогут подавать заявления в суд онлайн. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Минэкономразвития.
Отмечается, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже подписал постановление, которое устанавливает такой порядок. Решение было принято в рамках пилотного проекта по обеспечению в МФЦ доступа заявителей к системе ГАС "Правосудие".
"В МФЦ предусматривается возможность организации доступа заявителей к системе в секторе пользовательского сопровождения", – говорится в сообщении министерства.
В Минэкономразвития обратили внимание на то, что онлайн-подача документов в суд будет возможна из дома и МФЦ. Это позволит уменьшить издержки граждан.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице усовершенствовали онлайн-услугу по заказу питания на молочной кухне. Так, горожане могут менять график получения продуктов всего за несколько дней до даты посещения пункта.
Жители столицы могут выбирать место выдачи, дни посещения молочно-раздаточного пункта, а также получать информацию об объеме продукции, которую можно забрать в определенный день.
"Это наш город": москвичи избежали 3 млн визитов на молочные кухни с начала года
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