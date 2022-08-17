В Москве дистанционный формат голосования предпочитают 42,6% избирателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дистанционный формат голосования предпочитают 42,6% московских избирателей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на опрос социологической группы Russian Field.

"В этом году, согласно результатам исследования Russian Field, из тех, кто уже планирует участвовать в выборах, дистанционный формат голосования предпочитают 42,6% избирателей. По данному показателю также сохраняется положительная динамика. Этому немало способствует постоянное усовершенствование московской платформы ДЭГ", – говорится в исследовании.

По результатам опроса, 61% респондентов в возрасте до 29 лет намерен голосовать дистанционно, в то же время 59% людей 30–44 лет и 46% граждан 45–59 лет благосклонно относятся к данной возможности.

В настоящее время сервисами городской экосистемы пользуются свыше 14,9 миллиона человек, они обратились к услугам портала мэра и правительства Москвы более 2,6 миллиарда раз.

Эксперты также зафиксировали почти трехкратный рост осведомленности жителей столицы о предстоящих муниципальных выборах с начала лета. Так, только 11% знали о них в начале июня, в настоящее время процент увеличился до 32,6%.

Уточняется, что исследование было проведено в период с 10 по 12 августа.

Ранее стало известно, что почти 23 тысячи избирателей подали заявление на участие в онлайн-голосовании. Несмотря на сезон отпусков, избиратели уже начали подавать заявления о голосовании по месту нахождения и на участие в дистанционном электронном голосовании. Уже подано 35 694 заявления в рамках механизма "Мобильный избиратель", в их числе – 22 837 на участие в ДЭГ, сообщили в ЦИК РФ.

В конце июня Мосгоризбирком принял решение о многодневных муниципальных выборах в Москве. Жители столицы смогут проголосовать в период с 9 по 11 сентября.

