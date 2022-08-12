Оформление справок для получения соцстипендий в Москве перевели в электронный формат

С 15 августа московским студентам станет проще получить справку для назначения социальной стипендии. Заявление можно будет подать дистанционно на портале mos.ru. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Раньше нужно был лично обращаться в центр госуслуг. Также сократили срок выдачи этого документа – с 14 до семи дней. Студентам московских колледжей, а это 40% всех, кто обращается за услугой, даже не придется приходить за готовой справкой в центр "Мои Документы". Она автоматически поступит в колледж. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.