Безопасность на фестивале фейерверков в Братеевском парке обеспечат 4,5 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В обеспечении безопасности на фестивале фейерверков в Братеевском каскадном парке 13 и 14 августа примут участие свыше 4,5 тысячи человек, сообщает Агентство "Москва".

Среди них – свыше 1,1 тысячи сотрудников полиции, 2,6 тысячи представителей Росгвардии, а также более 800 народных дружинников и представителей частных охранных организаций.

Кроме того, для проведения досмотра в целях обеспечения безопасности граждан будут организованы контрольно-пропускные пункты.

"Лица в состоянии алкогольного опьянения, имеющие с собой оружие, предметы, которые могут быть использованы в качестве такового (острые, колющие/режущие), в зону безопасности допускаться не будут. Также запрещен пронос напитков в стеклянной таре и банках, продуктов питания в твердой упаковке и крупногабаритных предметов. Все вышеуказанное будет изыматься в ходе проведения досмотров", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в выходные, 13 и 14 августа, несколько автобусных маршрутов не будут ходить у Москвы-реки в Марьине и Братееве из-за фестиваля фейерверков.

С 17:20 и до окончания мероприятия изменятся некоторые автобусные маршруты, среди которых м84 и с823, 646, 708 и другие.

До этого стало известно, что жители и гости столицы смогут посмотреть шоу на фестивале фейерверков "Ростех" с палубы теплохода. Билеты на речную прогулку 13 и 14 августа уже поступили в продажу.

Желающие могут приобрести билеты на суда, включающие трехчасовую прогулку с просмотром пиротехнического шоу. Организаторы отмечают, что стоимость прогулки составит от 3 500 до 6 000 рублей в зависимости от теплохода.

Фестиваль посвятят традиционным искусствам народов России. В конкурсной программе примут участие команды из восьми стран из Латинской Америки, Европы и Азии. В первой части выступления им предстоит создать пиротехническую композицию под музыку, связанную с культурой России, а во второй – рассказать о национальных особенностях своей страны.

Кроме того, в рамках мероприятия гостей ждут выступления группы "Градусы" и Басты и театрализованное шоу, режиссером которого станет Илья Авербух.

