Собянин: Москва продолжит программу развития современной паллиативной помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин сообщил, что в столице продолжится реализация программы развития качественной и своевременной паллиативной помощи, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию.

Мэр города осмотрел после комплексной реконструкции Московский многопрофильный центр паллиативной помощи. Здесь будет открыт дом сестринского ухода "Коломенское". Собянин сделал акцент на том, что этот центр будет предусматривать обслуживание и уход на дому. По его словам, в таких услугах нуждаются тысячи жителей Москвы, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

"Несмотря на проблемы, связанные с бюджетом, экономические вызовы, мы эту программу не останавливаем, доведем ее до конца, так, чтобы паллиативный центр у нас был самым лучшим в мире и москвичи получали самую лучшую паллиативную помощь", – сказал он.

Как отметил Собянин, три корпуса уже реконструированы:

главный корпус центра на улице Двинцев;

бывший корпус ГКБ имени Демихова;

бывший корпус ГКБ имени Юдина.

Еще три корпуса находятся в работе. Дом сестринского ухода "Коломенское" будет открыт в бывшем корпусе городской клинической больницы имени Юдина, где развернут 113 коек. Предполагается, что новое медучреждение сможет принимать неизлечимо больных пациентов, нуждающихся в постоянном уходе. Здесь также будут работать координаторы и волонтеры благотворительного фонда помощи хосписам "Вера".

Первых пациентов планируется принять уже 16 августа.

Ранее в Боткинской больнице после капитального ремонта открылся центр паллиативной помощи. Палаты в обновленном центре оснастили потолочными рельсовыми системами для перемещения больных, установили многофункциональные кровати с противопролежневыми матрасами, а также телевизоры, системы вызова персонала и специальные санузлы.

Для общения пациентов с близкими организовали отдельное пространство. При этом во всех помещениях создана безбарьерная среда. Также специалисты провели частичную перепланировку, обновили коммуникации и изменили функциональное назначение некоторых пространств.