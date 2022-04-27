Здание лечебного отдела эндокринологического центра будет реконструировано

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Здание лечебного отдела Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии на улице Москворечье будет реконструировано, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Градостроительная документация, разработанная комитетом, позволяет построить на этом участке здание высотой до 35 метров и наземной площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Уверена, что новый медицинский объект удачно дополнит уже существующую инфраструктуру здравоохранения", – сообщила Княжевская.

Ранее сообщалось, что правительство РФ направит более шести миллиардов рублей на реконструкцию Национального медицинского центра эндокринологии в Москве.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно проекту, одно из существующих зданий модернизируют. После завершения работ там разместят Институт персонализированной медицины.

Благодаря реконструкции повысится доступность медицинской помощи, станет возможным реконструкция персонализированной медицины.

