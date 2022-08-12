Депутаты предложили ужесточить наказание за шум от мотоциклов и автомобилей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за нарушение тишины владельцами автомобилей и мотоциклов. Об этом пишет "Российская газета".

Отмечается, что депутаты предложили увеличить штраф за громкую езду с использованием прямой системы выхлопа до 100 тысяч рублей. Стоит отметить, что сейчас в стране он составляет от 500 до одной тысячи рублей, а в столице – от одной до двух тысяч рублей.

Кроме того, законодатели предлагают эвакуировать транспорт систематических нарушителей на штрафную стоянку сразу на три месяца. Законопроектом также предусматривается и более жесткое наказание – семь дней общественных работ. Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков заявил, что эти меры будут эффективными.

"Три месяца на штрафстоянке – это по факту пропуск сезона и хороший повод привести транспортное средство в соответствие с законом. А неделя общественных работ поможет нарушителям понять, что они живут в обществе не одни", – сказал он.

Депутаты хотят обязать владельцев автомобилей и мотоциклов устанавливать специальные устройства на выхлопной трубе, которые снизят уровень шума.

В свою очередь, депутат от фракции "Новые люди" Александра Демина назвала "свинством" езду без глушителей по спальным районам. Она обратила внимание, что это грубо нарушает покой граждан и их детей в ночное время.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание законопроект о введении штрафов для владельцев собак и других домашних животных за громкие звуки в ночное время, а также с 08:00 до 12:00 в выходные и праздничные дни.

До этого депутаты Мосгордумы поддержали изменения в Кодекс Москвы об административных правонарушениях в части нарушения тишины и покоя. Согласно новым правилам, составлять протоколы о нарушениях тишины снова смогут представители министерства внутренних дел, а именно сотрудники полиции.