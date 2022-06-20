Юрист прокомментировал поправки в закон о нарушении тишины

В существующий закон о тишине внесли поправки, согласно которым составлять административные протоколы смогут полицейские, а не сотрудники ОАТИ. Так, за нарушение покоя с 23:00 до 07:00 можно получить как предупреждение, так и штраф до 2 000 рублей, а для юридических лиц – до 80 000 рублей.

Юрист Максим Суров считает, что некоторые граждане ранее пользовались отсутствием штрафов за нарушение тишины, а теперь же будут понимать, что за это их могут привлечь к ответственности.

Жительница Патриарших прудов, телеведущая Светлана Бондарчук выразила мнение, что к закону необходимо "тонко отнестись", чтобы не превратиться в скучное место. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

