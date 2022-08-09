В ГД пообещали подготовить предложения по снижению шума от выхлопных систем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Госдуме собираются предложить запретить использование систем прямого выхлопа на транспортных средствах. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков в своем телеграм-канале.

Решение станет одной из инициатив, направленных на снижение уровня шума от байкеров и автомобилистов.

"Их часто ставят на мотоциклы любители шумной езды. За их установку в первый раз будут штрафовать на 100 тысяч рублей. За повторное нарушение – штрафстоянка на три месяца. За дальнейшее – не только штраф, но и неделя общественных работ", – написал депутат.

По словам депутата, с подобной проблемой люди сталкиваются во всех крупных регионах, например в Москве и Краснодаре.

Парламентарий добавил, что также необходимо добиться снижения предельно допустимого уровня шума для автотранспорта с 96 до 68 децибел или ниже. Также, по словам депутата, необходимо ускорить сертификацию шумомеров, чтобы внедрять их в регионах.

Подготовить законодательные инициативы планируют к осенней сессии Госдумы, добавил Даванков.

Ранее стало известно, что в Петербурге могут ввести штраф за ночной лай собак. Соответствующее предложение в Законодательное собрание внес губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он пояснил, что такое предложение вызвано многочисленными жалобами в управление ветеринарии. Власти посчитали, что это связано с безответственным отношением владельцев животных к своим обязанностям по их содержанию. При этом размер штрафа может составить от 500 до 5 000 рублей.