Volvo Group может продать часть бизнеса в России – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Volvo Group планирует сократить бизнес в России, он может быть частично продан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.

"К сожалению, в текущей ситуации у нас нет возможности вести операционную деятельность в России, поэтому мы приняли решение адаптироваться, начав сокращение наших операций и численности персонала", – заявил собеседник агентства, добавив, что в настоящее время численность персонала составляет 900 человек.

При этом завод компании в Калуге продолжает находиться в режиме простоя, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Volvo Group приступил к сокращению персонала в своих российских структурах для адаптации к текущей неустойчивой ситуации. Какие именно подразделения компании затронет сокращение, не сообщалось.

В конце апреля СМИ сообщили, что концерн Volvo намерен сократить большую часть сотрудников в РФ. Речь шла о сокращении 80% персонала, за исключением административного.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!