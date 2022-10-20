Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Фото: ТАСС/Christophe Gateau/dpa/picture-alliance

Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины 20 октября. Об этом свидетельствуют данные сайта "Карта воздушных тревог Украины".

Утром воздушная тревога звучала в Киеве, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и ряде других областей.

В настоящее время, по данным ресурса, воздушная тревога работает в Луганской Народной Республике.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Николаеве были слышны звуки взрывов. В самом городе и в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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