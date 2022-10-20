Звуки взрывов слышны в Николаеве – СМИ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Звуки взрывов слышны в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что в самом городе и в Николаевской области объявлена воздушная тревога.

Россия начала наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября, после подрыва Крымского моста. С тех пор воздушная тревога в отдельных регионах и по всей стране объявляется регулярно.

Накануне советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла "ключик" к ПВО страны. По его словам, тактика ВС РФ заключается в том, чтобы заставить ВСУ выстрелить весь ракетный запас.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ нанесли удары по объектам системы энергетики Украины

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!