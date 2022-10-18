Офис Зеленского заявил о трех попаданиях в объект энергообеспечения в Киеве

Фото: TACC/Christophe Gateau/dpa/picture-alliance

Три снаряда попали в объект энергообеспечения в Киеве, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.

"Киев. Предварительно, три прилета в объект энергообеспечения на левом берегу города", – написал он.

По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, в настоящее время в Киеве наблюдаются перебои с электроснабжением.

Информацию о взрывах также подтвердил мэр города Виталий Кличко. В своем телеграм-канале он отметил, что взрывы прогремели утром в Деснянском районе, где находится инфраструктурный объект критической важности.

Ранее российские военные нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области 13 октября. В регионе была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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