Мэр Харькова рассказал о четырех взрывах в городе

Фото: ТАСС/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Мэр Харькова Игорь Терехов поделился информацией, согласно которой в городе прогремели четыре взрыва.

"Четыре прилета в Харькове", – написал он в своем телеграм-канале.

Через пару минут он рассказал о еще нескольких взрывах.

Ранее глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что Харьков подвергся артиллерийскому обстрелу. Он попросил жителей оставаться в укрытиях.

В свою очередь, Терехов рассказал, что после двух ударов в некоторых районах Харькова начались проблемы с электроснабжением. "Харьковоблэнерго" проинформировало, что некоторые районы города остались без электрического тока.

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