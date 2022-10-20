Несырьевой неэнергетический экспорт из России вырос в 2022 году на 7% – Мишустин

Несырьевой неэнергетический экспорт из России по итогам восьми месяцев достиг 125 миллиардов долларов. Он вырос на 7% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России".

Он также подчеркнул, что поддержка малых и средних предприятий остается одним из приоритетов правительства. Работа по усилению потенциала промышленности продолжается. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.