"Мой район. Навигатор": автомобилистам рекомендовали поменять резину

Синоптики рекомендовали москвичам подготовить личные автомобили к холодам уже на этой неделе. В столичном регионе ожидается пасмурная и дождливая погода, столбики термометров опустятся до 7–10 градусов.

Специалисты считают, что летняя резина из-за похолодания становится менее качественной и очень твердой, поэтому ухудшается коэффициент сцепления с асфальтом.

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