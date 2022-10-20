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20 октября, 21:45

Транспорт

"Мой район. Навигатор": автомобилистам рекомендовали поменять резину

"Мой район. Навигатор": автомобилистам рекомендовали поменять резину

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Синоптики посоветовали столичным автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю

Синоптики рекомендовали москвичам подготовить личные автомобили к холодам уже на этой неделе. В столичном регионе ожидается пасмурная и дождливая погода, столбики термометров опустятся до 7–10 градусов.

Специалисты считают, что летняя резина из-за похолодания становится менее качественной и очень твердой, поэтому ухудшается коэффициент сцепления с асфальтом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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