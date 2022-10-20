Столичные автомобилисты могут передвигаться на летней резине еще две недели – синоптик

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Столичные автомобилисты могут продолжить безопасное передвижение на летней резине в течение двух недель. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он уточнил, что более точные сроки будут известны к началу ноября. Главным критерием для смены резины, отметил синоптик, является показатель среднесуточной температуры. Температура должна стабильно быть ниже текущей на 5 градусов в течение пяти дней.

Синоптик проинформировал, что в центральной части России октябрь стал теплым и влажным месяцем.

"Средняя температура воздуха почти на 2 градуса превышает климатическую норму, а осадков выпало уже 83% от всего месячного объема", – привел данные Тишковец.

В пятницу, 21 октября, по прогнозам синоптика, температура воздуха в утреннее время суток будет находиться на отметке от 3 градусов мороза до 2 тепла. Во второй половине дня столбики термометров покажут от 3 до 8 градусов выше нуля.

В пятницу и воскресенье, 21 и 23 октября, синоптик спрогнозировал дожди. Температура воздуха в выходные, сообщил эксперт, местами может подняться до 9 градусов тепла.

До этого Тишковец сообщил, что ноябрь в Москве окажется на 2 градуса теплее нормы. Он также уточнил, что климатические проявления зимы жители смогут заметить с 6-го числа последнего осеннего месяца.



Синоптики посоветовали столичным автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю

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