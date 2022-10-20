Ноябрь в Москве будет на 2 градуса теплее нормы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В предстоящем ноябре температура воздуха в Москве в среднем будет на 2 градуса выше нормы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С наступлением ноября, который, кстати, по долгосрочным прогнозам, будет в среднем на 2 градуса теплее положенного, со второй пентады месяца все-таки появятся первые признаки приближения климатической зимы", – сказал метеоролог.

По его словам, с 6 ноября в ночные часы в столице установятся отрицательные температуры, возможно образование гололедицы.

Ранее руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов рассказал, что первые заморозки могут прийти в столичный регион уже 24–25 октября. Не исключено, что в эти дни среднесуточные температуры опустятся до -5 градусов.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Москве ожидается повышенная влажность и усиление ветра до 6–11 метров в секунду. Наиболее комфортная для горожан погода прогнозируется в субботу, 22 октября.



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