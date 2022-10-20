Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных предпринимателей

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Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным учредителям малых и средних предприятий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом предусмотрено предоставление отсрочки по платежам организациям, единственный учредитель и руководитель которых был призван в ходе частичной мобилизации в РФ. Льготный период будет предоставляться на весь период службы руководителя плюс 90 дней после его возвращения. При этом срок может быть увеличен, если тот так и не объявился или находится в госпитале по причине ранения или болезни.

Обратиться за предоставлением кредитных каникул компании должны не позже чем до конца следующего года.

В пояснительной записке к законопроекту, который ранее был одобрен Госдумой, говорилось, что сегодня в России насчитывается 797 тысяч субъектов МСП с единственными владельцами призывного возраста. Это около 35% от общего числа подобных организаций в стране.

Ранее Владимир Путин утвердил закон о предоставлении кредитных каникул участникам СВО на Украине и членам их семей. Мера позволит гражданам приостанавливать исполнение своих денежных обязательств на определенный ими самими срок, но не превышающий период военной службы.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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