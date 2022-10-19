Москвичам пообещали пасмурную погоду в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В предстоящие выходные в Москве ожидается пасмурная и дождливая погода. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"В субботу днем – плюс 7–9 градусов. В воскресенье – облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, днем температура будет выше, чем накануне, – плюс 9–10 градусов", – сказала метеоролог.

По ее словам, в субботу, 22 октября, существенных осадков не будет, в целом в этот день ожидается более комфортная погода, чем в конце выходных. Атмосферное давление при этом в оба дня будет выше климатической нормы.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что со второй половины текущей недели в столице ожидается похолодание: в дневные часы температура воздуха будет колебаться в районе 5–10 градусов. Не исключены заморозки – в ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до -3 градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что первые редкие снежинки с дождем могут пойти в Москве уже 21 октября. Позже Татьяна Позднякова уточнила, что ни о каком первом снеге пока речи не идет.



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